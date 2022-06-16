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Öğrencilerden şiir ve türkü dolu etkinlik

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı sergiye katıldı. Hem türküleri dinleyen hem de sergiyi gezen Başkan Söğüt, öğrencileri tebrik etti.

KOCAELİ 16.06.2022, 10:43
Öğrencilerden şiir ve türkü dolu etkinlik

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı sergiye katıldı. Hem türküleri dinleyen hem de sergiyi gezen Başkan Söğüt, öğrencileri tebrik etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı sergiye katıldı. "Türkülerden Şiirlere Memleketim Şiir ve Görsel Sanatlar Sergisi" programına ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Serbülen Kurt, okul idarecileri ve vatandaşlar da katıldı. Önce sergiyi gezen Şener Söğüt, öğrencilerden de bilgi aldı.

Açılış sonrasında konferans salonunda şiir ve türkü dinletisi düzenlendi. Burada konuşma yapan Başkan Şener Söğüt, "Böyle güzel bir etkinlik için sizleri tebrik etmek istiyorum. Türkülerimiz de şiirlerimiz de dillerinizden eksik olmasın” dedi. Başkan Söğüt ve beraberindekiler öğrenciler tarafından seslendirilen eserlere eşlik etti.

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