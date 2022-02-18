Öğrenciler ustalarla buluşacak

Gölcük Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş sanatları gelecek kuşaklara aktarma hedefiyle "Öğrenciler Ustalarla Buluşuyor" etkinliği düzenleyecek.

Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğinde, Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde "Öğrenciler Ustalarla Buluşuyor" etkinliği düzenlenecek. 28 Şubat-2 Mart tarihlerinde saat 09.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanı bulunan sanatçılar öğrencilere; Tokat baskı, parmak dokuma ile yörek bağı ve keçe sanatı eğitimleri verecek.

Eğitimler kapsamında ilk olarak 28 Şubat günü Tokat yazma baskı ve kalıp oyma ustası Kültür Turizm Bakanlığı Devlet Sanatkarı Yasemin Erten tarafından öğrencilere Tokat baskı sanatı hakkında eğitimler verilecek. Eğitimlerde öğrenciler, geleneksel yöntemler kullanarak Tokat baskı çalışmaları yapacak.

Etkinliklerin ikinci gününde ise Sivas’tan Gölcük’e gelecek olan Dokuma Ustası Onur Başpınar, ilçede öğrenim gören öğrencilere; parmak dokuma ile yörek bağı tekniğini öğretecek. 1 Mart günü düzenlenecek eğitimin devamında dokuma tezgahlarının başına geçecek öğrenciler, rengarenk ipliklerle kendi dokuma ürünlerini ortaya çıkaracak.

Eğitimlerin son günü olan 2 Mart’ta ise keçeci Mehmet Yılmaz tarafından öğrencilere; keçe sanatı öğretilecek. Öğrenciler, aldıkları eğitimlerin ardından keçe sanatı ile çeşitli ürünler üretecek.