Öğrenciler Millet Kıraathanesi’nde buluşuyor

Derince’de Deniz Mahallesi’ndeki Tarihi Gar Binası’nda faaliyetlerini sürdüren kütüphaneli Millet Kıraathanesi, gençlerin buluşma noktası oluyor.

Ders çalışmak isteyen öğrencilerden, kitap okumak isteyen vatandaşlara kadar ilçede her kesime hitap eden Derince Belediyesi’nin Millet Kıraathanesi, zaman zaman kültürel ve sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de, Millet Kıraathanesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Aygün, "Millet Kıraathanemizde ders çalışan, araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz" dedi.