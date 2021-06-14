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Öğrenciler komando parkurunda doyasına eğlendi

Kocaeli’de, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümünde Kocaeli il Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden öğrenciler, kendileri için kurulan komando eğitim parkurunda doyasıya eğlendi.

KOCAELİ 14.06.2021, 14:45
Öğrenciler komando parkurunda doyasına eğlendi

Kocaeli’de, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümünde Kocaeli il Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden öğrenciler, kendileri için kurulan komando eğitim parkurunda doyasıya eğlendi.

Kocaeli Valiliği tarafından yürütülen “Önem Projesi” kapsamında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümünde öğrencileri ağırladı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nda misafir edilen 21 öğrenci, jandarma personeli ile tanışarak sohbet etti. Ziyaret sırasında, öğrenciler kendileri için kurulan komando eğitim parkurunda doyasıya eğlendi Ziyarette öğrencilere Jandarma Teşkilatında bulunan birimler hakkında da bilgiler verildi.

Etkinliğin sonunda Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ümit İLBAYI tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.
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