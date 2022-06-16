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Öğrenciler Jandarma Teşkilatı’nı böyle anlattı

Kocaeli’de Jandarma Teşkilatı’nın 183’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Çocuk Gözünde Jandarma" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu.

KOCAELİ 16.06.2022, 18:59
Öğrenciler Jandarma Teşkilatı’nı böyle anlattı

Kocaeli’de Jandarma Teşkilatı’nın 183’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Çocuk Gözünde Jandarma" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı’nın 183’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Çocuk Gözünde Jandarma" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenledi. Şiir kategorisinde 10. sınıf öğrencisi Volkan Arslan, 4. sınıf öğrencisi Berat Günay, 8. sınıf öğrencisi Kübra Başar; resim kategorisinde 9. sınıf öğrencisi Aslı Nisa Tosuner, 8. sınıf öğrencisi İpek Burcu Ünal, 11. sınıf öğrencisi Rahile Kıvcı; kompozisyon kategorisinde ise 4. sınıf öğrencisi Erva Efe dereceye girdi. Öğrencilere ödülleri, İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törenle teslim edildi.

Solaklar İlkokulu öğrencileri de, İl Jandarma Komutanlığı’na gelerek, kendileri için okul önünde ve çevresinde önlem alan jandarma personellerini ziyaret etti. Jandarma personellerine teşekkürlerini sunan öğrenciler, teşkilatın 183’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Aynı zamanda öğrenciler, JAK, komando ve köpek timlerinin gösterilerini izledi, kendileri için hazırlanan komando parkurunda doyasıya eğlendi. Öğrencilere çeşitli hediyeler de takdim edildi.

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