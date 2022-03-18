Öğrenciler Çanakkale şehitlerini andı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü kapsamında Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü’nde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program; Çanakkale Zaferi’ni anlatan öğrenci performansları ile dans gösterisiyle devam etti. Ortaokul ve lise öğrencilerinin Çanakkale türküsünü seslendirmesiyle de duygu dolu anlar yaşandı.