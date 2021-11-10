Öğrenciler Ata’yı özlemle andı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yılı dolayısıyla Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü’nde "Beni Hatırlayınız" isimli anma töreni düzenlendi.

Tören, Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü tarih öğretmeni Aynur Canbaz’ın açılış konuşmasıyla başladı. Sabah saat 09.05’te beden eğitimi ve müzik öğretmenleri yönetiminde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Program, Okul Müdürü Mahmut Kalcı’nın konuşmasıyla devam etti.

"Özlemle anıyoruz"

10 Kasım’ın önemine değinen Kalcı, "10 Kasım 1938, atamızın ebediyete intikal ettiği gündür. Aramızdan ayrılışının 83.yılında büyük bir sevgi ve özlemle anıyoruz. 10 Kasımların, Atatürk’ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından önemi büyüktür. Bağımsızlık Savaşı’nın kazanılmasının ardından, tarihimizin en büyük aydınlanma ve çağdaşlaşma hareketini başlatan Atatürk, askeri zaferini kurduğu Cumhuriyet ve yaşama geçirdiği devrimlerle taçlandırmıştır. Yaşadığı çağı aşarak geleceğe ışık tutan önder, yüzyıla değil bin yıla damgasını vurmuştur. Sevgili Gençler, Ulu Önder Atatürk’ü anlamak ve fikirlerini kendimize bir yol haritası olarak kabul etmek ve bu doğrultuda çalışmak, ona karşı duyduğumuz en kalbi hissiyatın, saygının ve sevginin en büyük nişanesi olacaktır" dedi.

Mahmut Kalcı, konuşmasının ardından büste çelenk koydu, 11. sınıf öğrencileri ise karanfil bıraktı. Programda, "Atatürk" isimli söz korosu, "Yıktırmadık Heykellerini" ve "Ata’ya cevap" isimli şiirleri okundu.