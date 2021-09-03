banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 gizli zam
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 gizli zam
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Doğalgaza yüzde 15 zam geldi!
Doğalgaza yüzde 15 zam geldi!
Yenilenmiş telefon satışına bir düzenleme daha!
Yenilenmiş telefon satışına bir düzenleme daha!

Ocakta unutulan yemek ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir evin ocağında unutulan yemek, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

KOCAELİ 03.09.2021, 10:16
Ocakta unutulan yemek ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir evin ocağında unutulan yemek, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1756 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir evin mutfağında ocakta unutulan yemek sebebiyle dumanlar yükseldi. Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, evden dumanları tahliye etti.

Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

Yorumlar (0)
31°
açık