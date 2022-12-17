O yarışmaya 27 ilden 564 fotoğrafçı katıldı

27 ilden 564 fotoğrafçının katıldığı 4 Mevsim Kocaeli 11. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda dereceye girenler ödüllerine kavuştu.

Birbirinden güzel fotoğrafların ortaya çıktığı 4 Mevsim Kocaeli 11. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda, dereceye giren fotoğraflar belli oldu. 27 ilden, 564 fotoğrafçının 2 bin 280 eser ile katıldığı yarışma "Kocaeli’de Doğa ve Manzara", "Kocaeli’de Yerel ve Kültürel Yaşam" ve "Kocaeli’de Tarih" olarak üç ayrı kategoride gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK), Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) işbirliğinde 3 Kategori de gerçekleşen fotoğraf yarışmasının ödül töreni, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Törende dereceye giren 18 fotoğrafçıya plaket verildi. Tören öncesi Başkan Büyükakın ve katılımcılar yarışmada dereceye giren fotoğrafların sergisini gezdi. Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, “Fotoğraf sergimizi gezdikten sonra şehrimize bir kez daha hayran oldum. Sizler herkesin baktığını ama sizin gördüğünüzü kadrajınıza alıyorsunuz. Ara Güler’in çok güzel bir sözü vardır. ‘Aynı zamanda fotoğrafçılar birer tarihçidir’ der. Aslında tarihi kendi gözünüzden yazıyorsunuz. Şehrimizin güzelliklerinin insanlar tarafından görülmesine vesile oluyorsunuz. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ödül alan ve almayan herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Yarışmada birincilere 10 bin TL, ikincilere 7 bin 500 TL, üçüncülere 5 bin TL, büyükşehir özel ödülü sahiplerine 2 bin 500 TL ve 2 mansiyon ödülüne ise 2 bin TL verildi. 3 kategoride 18 eser derece alırken 58 eserde sergileme ve satın almaya layık görüldü. Ödül törenine; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Duygu Kaşıkçı, Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı İsmail İkiz, yarışmacılar ile sanatseverler katıldı.