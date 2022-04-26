Nihat Hatipoğlu, Çayırova’da Ramazan etkinliğine konuk oldu

Çayırova Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel dün düzenlenen "Seccadeni Al Gel" programı ilgi gördü. Programda vatandaşlarla bir araya gelen Nihat Hatipoğlu, sohbetiyle gönüllere dokundu.

Eyüp Sultan Cami imam hatibi Erhan Mete’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Kur-an’ı Kerim’i güzel okuma dünya birincilikleri olan Abdurrahman Bozan ve Mehmet Bilir, Ayasofya Cami imam hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Mevlüthan Mustafa Kaya ve Deva Ulu Camii müezzini Muhammed Ali Akgün ile devam etti. Programda, ilahiyatçı ve TV programcısı Nihat Hatipoğlu da vatandaşlarla bir araya geldi. Hatipoğlu, Ramazan ayı ve İslamiyet üzerine sohbet gerçekleştirdi. Kadir Gecesinin önemine değinen Hatipoğlu, vatandaşlara manevi değeri yüksek bu günleri değerlendirmesini tavsiye etti.

Programda konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "İçinde bulunduğumuz bu günlerden birinde kadar Kadir gecesini idrak edeceğiz. Rabbim bizleri en güzel şekliyle feyizlenenlerden eylesin. Rabbim inşallah bu güzel Ramazan ayını, rahmetin bereketin bol olduğu ,tüm insanlığın kurtuluşuna, dünyada zulüm altında olan tüm Müslümanların kurtuluşuna vesile eder inşallah, Şimdiden kadir gecenizi ve Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

Çiftçi, konuşmasının ardından Nihat Hatipoğlu’na hediye takdim etti.