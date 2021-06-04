Nazım Hikmet İzmit’te anıldı

İzmit Belediyesi, dünyaca ünlü edebiyatçı Nazım Hikmet Ran’ı ölümünün 58. yılında düzenlenen söyleşi ile andı.

‘İzmit Unutmaz’ etkinlikleriyle iz bırakan isimleri anmaya devam eden İzmit Belediyesi, dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet Ran’ı unutmadı. Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde düzenlenen anma etkinliğinde ünlü şair anıldı. Yazar-performans sanatçısı Fatih Gümüşgöz ve oyuncu-yazar Ersin Çakmak, usta şairin aşkları, özlemleri, sürgünleri, cezaevi yılları, yazınsal üslubu ve ideolojisi hakkında söyleşi gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan anma programına; dernek temsilcileri, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katılırken, Nazım Hikmet’in hayatından kesitlerin sunulduğu programda zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Anma programında; Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri; Hakan Uçar, Ömer Murat Kıraslı, İlayda Altunkaynak, Taha Akçaba ve Murat Şevke ile oyuncu Bedirhan Malçok, Nazım Hikmet Ran’ın şiirlerini seslendirirken, Gitarla Emre Efe ve kemanıyla Seda Gülşen Kınış da müzikleriyle programa renk kattı.