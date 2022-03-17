Murat İlbilgi: "2024 Olimpiyatlarında ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un alt yapısından yetişen Avrupa rekortmeni plak atıcı Murat İlbilgi, Güney Kıbrıs’ta düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası mücadelesinde altın madalya kazandı. İbilgi, "İnşallah 2024 Olimpiyatlarında Paris’te ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum. En büyük hedefim bu ve bunun için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

8-19 Mart tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ın Nicosia kentinde düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası Trap Karışık Takım kategorisinde ay yıldızlı forma ile Türkiye’yi temsil eden milli sporcular Murat İlbilgi ve Rümeysa Pelin Kaya altın madalyanın sahibi oldu. Antrenörleri Ali Emre Güray öncülüğünde mücadele eden milli takım sporcuları Murat İlbilgi ve Rümeysa Pelin Kaya, karma takımda en iyi neticeyi elde ederek kürsünün zirvesinde yer aldı. İkili, altın madalya maçında Avustralya’dan James Willett ve Laetisha Scanlan’ı mağlup etti.

"Hedefim, 2024 Paris’te ülkeme altın madalya kazandırmak"

Ödül töreninin ardından konuşan başarılı sporcu İlbilgi, "Öncelikle benden desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a, Kağıtspor Kulübü Başkanımız Ali Yeşildal’a ve hocam Ali Emre Güray’a çok teşekkür ederim. Onların destekleri sayesinde bu günlere gelebildim. Gün geçtikçe gelişmeye ve başarılı olmaya devam ediyoruz. Hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz. İnşallah 2024 Olimpiyatlarında Paris’te ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum. En büyük hedefim bu ve bunun için çalışmaya devam edeceğim" dedi.