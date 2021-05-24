Muhtar Aktif Sistemi ile kısa sürede hizmet

Kocaeli’de muhtarlar ‘Muhtar Aktif Sistemi’ ile talep ve şikayetlerini anında online olarak büyükşehir belediyesine gönderiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kurulan “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden talep ve şikayetlerini kısa bir sürede ilgili birime ileten muhtarlar, hem kısa sürede hizmete kavuşuyor hem de zamandan ve kırtasiyeden tasarruf sağlıyor. ‘Muhtar Aktif Sistemi’ kurulduğu 2016 yılından beri Kocaeli’deki 472 mahalle muhtarına hizmet veriyor. Muhtarlar, taleplerini interaktif olarak sistem üzerinden Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına iletiyor. Böylece muhtarlar, bu tür başvurular için belediyeye gitmek zorunda kalmıyor.

Muhtarlar, sistem üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yaptıkları başvurularda mahallelerine kazandırmak istedikleri park ve oyun alanları, yol bakım ve onarım, parke ve kaldırım, su, altyapı ve kanalizasyon, cami, şadırvan, istinat duvarı, toplu taşıma ve ulaşım, kırtasiye ve ofis malzemeleri gibi konularda destek alıyor. Muhtarlar tarafından Muhtar Aktif Sistemine yapılan başvurular e-imzalı dilekçe olarak işleniyor ve ilgili daireye çözümü için sistem üzerinden gönderiliyor. Dairelere gönderilen yazıların cevapları sistem üzerinde takip edilebiliyor ve gelen cevaplar ilgili muhtara yazı ile bildiriliyor.

Başiskele ilçesi Barbaros Mahalle Muhtarı Nurettin Yılmaz, kurulan Muhtar Aktif Sisteminden çok memnun olduğunu belirterek, “Hem zamandan hem de kırtasiyeden tasarruf ediyoruz. Mahallemizin sorunlarını direkt online olarak gönderebiliyoruz. Sokakta yürürken, fotoğrafını çekip göndermemiz yeterli oluyor. En kısa sürede ilgili şube müdürlükleri hemen bize dönüyor. Sistem bize çok yardımcı oluyorlar. Talebin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre uygun olduğu en kısa sürede yerine getiriyorlar” dedi.

Muhtar Aktif Sisteminin kullanımının kolay olduğunu belirten Yılmaz, “Taleplerimiz, oradan ilgili birimlere gönderiliyor. Sistemi kullanmak çok kolay. Bilgisayar kullanan muhtar arkadaşlarımız sisteme girdikleri zaman zaten orada sistem kendilerini yönlendiriyor. Dilekçe ekleniyor, varsa fotoğrafta konabiliyor. Kaydet dedikten sonra gönderdiğimiz talep anında Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının önüne düşüyor. Sistemden talep bildirimi yaklaşık 30 saniye sürüyor. Fotoğrafta yüklenirse yaklaşık 1 dakika içerisinde talep gönderilmiş oluyor” diye konuştu.

İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Muhtarı Adnan Ulusoy ellerinden geldiğince belediyelerle birlikte mahalleye hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin bizlere sunmuş olduğu muhtar aktif programını kullanıyoruz. Mahallemizin taleplerini sistem üzerinden Büyükşehir Belediyemize anından göndererek, hem zamandan kazanıyoruz hem de hem de kağıt tasarrufu sağlıyoruz. Taleplerimiz de en kısa sürede karşılanıyor. İsteklerimiz yerine getiriliyor. Bu hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediyemize ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.