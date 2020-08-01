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Mühendis adayları TEKNOFEST’e hazırlanıyor

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AKADEMİ ÜNİVERSİTE, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİ 2020 TEKNOFEST’E HAZIRLIYOR.

KOCAELİ 01.08.2020, 10:14
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Mühendis adayları TEKNOFEST’e hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Üniversite, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerini 2020 TEKNOFEST’e hazırlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın üniversite gençliğinin akademik kariyerine katkı sunmak amacıyla faaliyet gösterdiği Akademi Üniversite, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerini Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)’e hazırlıyor. Birbirinden faydalı eğitim programlarıyla gençlerin hayatına dokunan Akademi Üniversite, bu yıl kurulan mühendislik atölyeleriyle yenilikçi teknoloji projeleri geliştirmek isteyen öğrencilere hem bilimsel/teknolojik altyapı desteği hem de sosyal/idari hizmetler anlamında kolaylık sağlayacak.

Akademi Üniversite Kocaeli Üniversitesi öğrenci kulüpleri ve takımlarına teknoloji projelerinde hizmet binası, malzeme tedariği, lojistik, altyapı ve ulaşım konularında destekler verirken TEKNOFEST için hazırlık yapan mühendis adayı öğrencilerine alan açtı. Bununla beraber Akademi Üniversite, Kocaeli Üniversitesi idari ve akademik birimleri ile kurumsal düzeyde işbirliği yaparak birçok ortak proje yürütüyor.

Bu yıl Gaziantep’te düzenlenecek olan TEKNOFEST’ Akademi Üniversite atölyelerinde hazırlanan Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Kulübü, Makine Mühendisliği Kulübü ve Mühendis Beyinler Kulübü öğrencileri değerlendirme aşamalarından başarıyla geçerek katılım kazanma sürecinde son değerlendirme aşamasına kaldılar. Mekatronik Kulübüne üye olan öğrenciler TURKSAT tarafından düzenlenen Model Uydu Yarışması, ASELSAN tarafından düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ve TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışmasına hazırlanırken, Makine Mühendisliği Kulübü öğrencileri ise ASELSAN tarafından düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasına hazırlanıyor. Ayrıca Mühendis Beyinler Kulübü öğrencileri ise TÜBİTAK tarafından düzenlenen ROKET Yarışmasına hazırlanıyor.

Tüm çalışmalarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden destek aldıklarını belirten öğrenciler özelik Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’ın verdiği sözlerin yerine getirildiğini ifade ettiler.

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