Motosiklet tutkunlarından Cumhuriyet Bayramı korteji
KOCAELİ’NİN GEBZE İLÇESİNDE BİR ARAYA GELEN MOTOSİKLET TUTKUNLARI, OLUŞTURDUKLARI KORTEJLE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN COŞKUSUNU YAŞADI.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir araya gelen motosiklet tutkunları, oluşturdukları kortejle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yaşadı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü tüm illerde olduğu gibi Kocaeli’de yaşanmaya devam ediyor. Kocaeli’de bulunan motosiklet kulüplerinin 200’den fazla üyesi de 29 Ekim Cumhuriyet Bayram coşkusunu motosikletleri ile yaşadı. Gebze ilçesi kent meydanında toplanan motosiklet tutkunları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ’demirden at’ olarak adlandırdıkları motosikletlerine bindi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de motosiklet tutkunları ile bir araya gelerek sevinçlerine ortak oldu.
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yaklaşık 200 kişi motosikletlerine bindi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri arasından kortej kentte tur attı. Motosiklet tutkunlarını gören vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile kaydetti.
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