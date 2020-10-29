banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Ümit Özdağ, Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Ümit Özdağ, Disiplin Kurulu'na sevk edildi
İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor
Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etti
Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etti
Cumhuriyet ile yaşıt olan Fethiye Teyze
Cumhuriyet ile yaşıt olan Fethiye Teyze

Motosiklet tutkunlarından Cumhuriyet Bayramı korteji

KOCAELİ’NİN GEBZE İLÇESİNDE BİR ARAYA GELEN MOTOSİKLET TUTKUNLARI, OLUŞTURDUKLARI KORTEJLE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN COŞKUSUNU YAŞADI.

KOCAELİ 29.10.2020, 19:42
2
Motosiklet tutkunlarından Cumhuriyet Bayramı korteji

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir araya gelen motosiklet tutkunları, oluşturdukları kortejle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yaşadı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü tüm illerde olduğu gibi Kocaeli’de yaşanmaya devam ediyor. Kocaeli’de bulunan motosiklet kulüplerinin 200’den fazla üyesi de 29 Ekim Cumhuriyet Bayram coşkusunu motosikletleri ile yaşadı. Gebze ilçesi kent meydanında toplanan motosiklet tutkunları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ’demirden at’ olarak adlandırdıkları motosikletlerine bindi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de motosiklet tutkunları ile bir araya gelerek sevinçlerine ortak oldu.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yaklaşık 200 kişi motosikletlerine bindi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri arasından kortej kentte tur attı. Motosiklet tutkunlarını gören vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile kaydetti.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 29 Ekim 2020
İmsak 05:59
Güneş 07:25
Öğle 12:53
İkindi 15:43
Akşam 18:11
Yatsı 19:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3