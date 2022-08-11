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Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde motosiklet hırsızlığından aranan 2 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

KOCAELİ 11.08.2022, 21:51
Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde motosiklet hırsızlığından aranan 2 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik emniyet güçleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin İ.O. (27) ve U.A. (20) olduğu tespit edildi. Şahıslar, Gebze’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İ.O ve U.A emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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