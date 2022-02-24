Mollafenari’de hak sahiplerine tapuları verildi

İmar şuyulandırma çalışmalarının tamamlandığı Mollafenari’de hak sahiplerine tapuları düzenlenen törenle teslim edildi.

Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen tapu teslim törenine; Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, Gebze Tapu Müdürü Ekrem Kumuşoğlu, Gebze Nüfus Müdürü Hasan Aydın, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı.

"Gebze’mizin bugünü ve yarını için mühim bir andır"

Törende konuşma yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "2004-2009 döneminde Gebze Belediyesinde başkan yardımcılığı görevimi ifa ederken ekibimizle Gebze İmar Planı’nın ilk taslağını hazırlamıştık. 2008 yılında ise kamuoyuna arz etmiştik. Ancak Gebze’miz için önemli bir yatırım olan Kuzey Marmara Otobanı’nın güzergah değişimi ve yapım aşamasının uzun sürmesi sebebiyle imar planımızı hayata geçirmek bugüne nasip oldu. Hem tapularını alacak 1.127 hemşerimiz için hem de Gebze’mizin bugünü ve yarını için mühim bir andır. Mollafenari artık planlı bir bölge. Özel mülk ve kamu alanlarıyla parsel parsel çizilmiş 282 hektarlık bir mahalle. 147 hektar yapı alanımız, 222 yeni imar parselimiz var. Mahallemizde konut ihtiyacını karşılayan planlı şehrin bir örneği olarak cazibe merkezi haline gelecek. Hemşerilerimizin hem yaşam kaliteleri hem de gayrimenkul değerlerini yükselecek. 2019 yılında hizmete geldiğimizde söz verdiğimiz gibi Gebze’nin tamamında şehirleşme destanı yazıyoruz. Adem Yavuz, Hürriyet, Yavuz Selim, Kirazpınar, Arapçeşme. Hepsi tapularına kavuşmaya başladı. 1667 hektarlık alanda, 10 bin 926 tapu sorunu mesele olmaktan çıktı. Bizlerin gayretli çalışmaları ve hemşerilerimizin iş birliğiyle Gebze’mizde bir şehircilik destanı yazacağız, inşallah. Bugün gerçekleştirdiğimiz tapu teslim törenimiz bir nişan olsun" dedi.

"Tapularına kavuşan kıymetli hemşerilerimizi kutluyorum"

Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise "Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Sessiz devrim dediğimiz gerçekleştiriyor. Söz verileni taahhüt edilen sözlerin büyük birçoğunu bu 3 yıllık zaman zarfından tamamladı. Yeni hizmetleri de üzerine ekliyor hamdolsun. Tapularına kavuşan kıymetli hemşerilerimizi kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine tapuları takdim edildi.