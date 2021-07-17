Modern mezbaha Kurban Bayramı’na hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin modern teknik ekipmanlarla kesim yaptığı modern mezbaha, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler ile vatandaşlara hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin daha sağlıklı ve modern teknik ekipmanlarla kesim yapmak için vatandaşların hizmetine sunduğu modern mezbaha binası, Kurban Bayramı’na hazır. Modern mezbaha, bu yıl da covid-19 salgınına karşı alınan önlemler ile vatandaşlara hizmet verecek. İzmit ilçesi İZAYDAŞ yolu Solaklar mevkiinde bulunan tam donanımlı, teknolojik yenilikler barındıran kesimhane Kurban Bayramı’nda vatandaşlara tam kapasiteyle hizmet verecek. Toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip olan modern mezbahada, işinin ehli uzman kasaplar tarafından dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak son teknolojik teçhizatlarla aynı anda daha fazla kesim yapılabiliyor.

Mezbahada 200 büyükbaş için kesimhane yeri bulunuyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sunulan Kurban Bayramı kesim hizmetinde, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralları gözetilecek. Yetkililer kesim yaptırmak isteyen vatandaşların bekleme alanında misafir edileceği, kesim bölgesine ise kurban vekâletini almış 1 vatandaş ile kesim hizmeti verileceğini aktardı. Ayrıca kesim sonrası kurbana ait bölümler için gerekli olan poşet, naylon torba ve çuval, Büyükşehir Belediyesi’nce ücretsiz olarak vatandaşlara verilecek.