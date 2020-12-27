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Mobil uygulamalar arkadaşımız oldu

KOCAELİ (İHA) – Teknolojinin her geçen gün geliştiği dünyada, mobil uygulamalar da cebimizdeki yerini aldı. Büyük kolaylık sağlayan mobil uygulamaların kullanım alanları her geçen gün artıyor.

KOCAELİ 27.12.2020, 19:13
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Mobil uygulamalar arkadaşımız oldu

KOCAELİ (İHA) – Teknolojinin her geçen gün geliştiği dünyada, mobil uygulamalar da cebimizdeki yerini aldı. Büyük kolaylık sağlayan mobil uygulamaların kullanım alanları her geçen gün artıyor.

Bir çok firmanın sosyal platformlarda yer almak için hazırlattığı mobil uygulamaların kullanım alanları her geçen gün artıyor. Mobil sitelerin en büyük avantajının web sitelerinden daha hızlı olduğunu belirten Wookweb Creative Agency Kurucusu Çağrı Çukurlu, “Hız kriteri potansiyel müşteriyi ve ziyaretçiyi derinden etkiliyor. Bunun yanı sıra, internet sitesinden çok daha kullanışlı olarak tasarlanan mobil uygulamalar, e-Ticaret alanında da müşterilere kolaylık sağladığı için daha fazla alışveriş yapılmasına sebep olabiliyor. Gerek işletmeler, gerekse web site sahipleri için sürekli ulaşılabilir olmak mükemmel bir durum. Bunun en temel sebebini şöyle özetleyebilirim; bir kullanıcı gece saatlerinde elinde telefon varken gidip alışveriş yapayım demez kolay kolay. Fakat, telefonunda gördüğü uygulama sürekli olarak sizi hatırlattığı için, alışveriş iç güdüsü ortaya çıkacaktır” dedi.

‘Rekabet ortamı kızışıyor’

İnternet ve e-Ticaret kullanıcılarının yaklaşık yüzde 87 oranlarına ulaştığını ifade eden Çağrı Çukurlu, “Günümüzde, neredeyse bütün sektörler yatırımlarını mobil platformlara doğru kaydırmaya başladı. Rakipleriniz henüz bir mobil uygulamaya sahip değilse; bu sizin için altın değerinde bir fırsat olabilir. Dijital kanalları kullanmanız, mobil uygulamaya sahip olmanız her daim potansiyel müşteri ile iletişim halinde olmanıza olanak tanıyacaktır. İstatistikler gösteriyor ki, bir kullanıcı internette arama yapmadan önce; kullandığı mobil cihazın uygulama marketine girerek söz konusu sitenin uygulamasını aratıyor. Hala mobil uygulaması olmayan işletmelerin ne kadar geride kaldığını tahmin edebiliyor musunuz?” diye konuştu.

İşletmelerin potansiyel müşterilerini asıl müşteriye dönüştürmelerinde büyük önem taşıyan mobil uygulamaların WookWeb sayesinde hayat bulduğunu ifade eden Çukurlu, “Tek tıkla projenizi oluşturarak; kısa süre içerisinde faaliyete geçirebilirsiniz. Mobil uygulama kullanan bir markanın unutulma şansı yok. Bunun en temel sebebi, gelişmiş yönetim ekranından kullanıcıların hareketlerinin direkt olarak izlenilebilmesi. Kim, hangi ürünü neden sepette bıraktı, alışverişi neden başarısız oldu gibi birçok durumun sebebi analiz edilebilir. Bunun yanı sıra, direkt olarak cihazına mobil uygulama yüklü olan kişilere; indirim bildirimleri de gönderilebiliyor. Yani, bir kullanıcı internet sitenize girmese dahi; mobil uygulamanızı yüklemişse tüm gelişmelerden tek tık ile haberdar edebiliyorsunuz” şeklinde konuştu.
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