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Miniklere kırtasiye malzemesi hediye edildi
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye etti.
KOCAELİ 07.09.2022, 13:14
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye etti.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz okulların açılmasına günler kala ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi hediye etti. Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen dağıtım programına katılan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, okul heyecanı yaşayan çocuklara hediyelerini verirken bir süre sohbet etti. Çocuklara derslerinde başarılar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, okul çantası, defter, kalem, silgi ve diğer muhtelif kırtasiye malzemelerinden oluşan setleri çocuklara hediye etti.
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