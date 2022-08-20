Son Dakika
Gaziantep Valisi Gül: "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var. 3 itfaiye görevlisi, 2 sağlık görevlisi, 2 gazeteci arkadaşımız vefat etti"
Minikler, oyun parkurunda doyasıya eğlendi
Aileleriyle birlikte Gülümse Kafe’ye gelen minikler, kurulan oyun parkurunda doyasıya eğlendi.
KOCAELİ 20.08.2022, 11:17
Aileleriyle birlikte Gülümse Kafe’ye gelen minikler, kurulan oyun parkurunda doyasıya eğlendi.
İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen çocuk etkinlikleri, Gülümse Kafe’de devam etti. Aileleri eşliğinde Gülümse Kafe’ye gelen çocuklar, kurulan şişme oyun gruplarında eğlenceli zaman geçirdi. Aileler, Gülümse Kafe’de keyifli sohbet ederken çocuklar ise güvenli bir şekilde oyun parkurlarında eğlencenin tadını çıkardı.