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Minikler, oyun parkurunda doyasıya eğlendi

Aileleriyle birlikte Gülümse Kafe’ye gelen minikler, kurulan oyun parkurunda doyasıya eğlendi.

KOCAELİ 20.08.2022, 11:17
Minikler, oyun parkurunda doyasıya eğlendi

Aileleriyle birlikte Gülümse Kafe’ye gelen minikler, kurulan oyun parkurunda doyasıya eğlendi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen çocuk etkinlikleri, Gülümse Kafe’de devam etti. Aileleri eşliğinde Gülümse Kafe’ye gelen çocuklar, kurulan şişme oyun gruplarında eğlenceli zaman geçirdi. Aileler, Gülümse Kafe’de keyifli sohbet ederken çocuklar ise güvenli bir şekilde oyun parkurlarında eğlencenin tadını çıkardı.

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