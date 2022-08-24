Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen Minikler Futbol Turnuvası başladı. U-11 ile U-12 yaş gruplarının yer aldığı turnuvada 11 takım mücadele ediyor.

Derbent Stadı’nda düzenlenen Minikler Futbol Turnuvası başladı. İlk karşılaşmada Eşmespor - Fatih Sultan Mehmetspor Kulübü ile Suadiyespor - Şirinsulhiyespor karşı karşıya geldi.

Minikler Futbol Turnuvası’nda A grubunda 6, B grubunda da 5 takımın mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırada yer alacak olan takımlar yarı finale yükselecek. Turnuvadaki maçlar 25’er dakikadan iki devre halinde oynanırken, devre aralarındaki molalar 8 dakika olarak belirlendi. Takımlar sahada 8 kişiden oluşan kadrolarıyla mücadele ediyor.

Minikler Futbol Tunuvası’nın açılış maçında Fatih Sultan Mehmetspor Kulübü rakibi Eşmespor’u 7-0 mağlup ederken, Şirinsulhiyespor rakibi Suadiyespor’u 2-1 mağlup etti. Karatepespor, Uzunçiftlik Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Kartepe Belediyespor, rakibi Arslanbey Gençlerbirliğispor’u 3-0 mağlup etti. Günün son maçında Derbentspor,

Sarımeşespor’u 4-3 yendi.