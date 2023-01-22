Minikler eğlenerek öğrenecek

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Çocukların tatilini verimli değerlendirmeleri amacıyla İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nde (İZGİM) gerçekleştirilecek atölye etkinlikleri yarın başlayacak.
KOCAELİ 22.01.2023, 17:27
Çocukların tatilini verimli değerlendirmeleri amacıyla İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nde (İZGİM) gerçekleştirilecek atölye etkinlikleri yarın başlayacak.
İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İZGİM, 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında ilkokul ve ortaokul yaş grubu misafirlerini ağırlayacak. Çocuklar; Tokat baskı, keçe, mozaik, seramik, takı tasarımı, makrome ve hediyelik obje konulu atölyelere katılarak, kendi el emeği ürünlerini üretip yeni deneyimler kazanacak ve keyifli zaman geçirme fırsatı yakalayacak.