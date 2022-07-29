Başiskele Belediyesi’nin hizmete açtığı pastacılık okulunda minik şefler hem lezzetli tarifler öğreniyor hem de eğleniyor.

Yeniköy Merkez Mahallesi’nde Halil İbrahim Sofrası Aşevi’nde faaliyetlerini sürdüren Başiskele Pastacılık Okulu geleceğin şeflerine eğitim vermeye devam ediyor. Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Birimi’nin organizesinde düzenlenen Genç Şefler Mutfakta Atölyesi her hafta yeni lezzetlerle gerçekleştiriliyor. İlk olarak şeker hamurlu kurabiye yaparak mutfaktaki hünerlerini sergileyen 10-15 yaş arası çocuklar, bento cake, tuzlu kurabiye, cupcake, börek ve profiterol yaptı. Eğitmen eşliğinde tatlı ve tuzlu tarifleri kendi elleriyle yapan ve fırında pişiren minik şefler, hem doyasıya eğlendi hem de birbirinden lezzetli tarifler öğrendi. Atölye çalışmalarına katılan minik şeflere etkinlik sonunda katılım sertifikaları da verildi.