Minik öğrencilere itfaiyecilik anlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, anaokulu öğrencilerine itfaiyenin görevlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Türkan Dereli Anaokulu öğrencileri İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere itfaiye hizmet binası gezdirilerek, itfaiyenin görevleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca müdahale araçları ile yangın ve kurtarma hizmetlerinde kullanılan malzemeler de öğrencilere tanıtıldı. Hem eğitim hem de ziyaret amacı taşıyan etkinlikte öğrenciler, itfaiyeyi ve itfaiyeciliği yakından tanıma fırsatı buldu.

Aynı zamanda, Kartepe Uzunçiftlik mevkiinde bulunan Hasan Paşa Kuran Kursu tarafından yapılan başvuru üzerine Yangın Güvenliği Semineri ve Meslek Tanıtımı gerçekleştirildi. Seminere kursta eğitim gören öğrenciler ile eğitmenler katıldı.

Seminerde; yangının oluşumu, sebepleri ve zararları, yangın esnasında doğru hareket tarzı ile yangın tedbirleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetleri başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler verildi. Özellikle acil durumda yapılması gerekenler, tahliye ve toplanma uygulamaları üzerine teorik bilgiler aktarıldı. Ayrıca, itfaiyecilik meslek tanıtımı da yapılarak itfaiyenin görevleri, kullandığı ekipman konularında çocuklara bilgiler sunuldu.