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Minik öğrencilere 7 bin 500 kumbara dağıtıldı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatıyla ilçede ilk defa düzenlenecek olan “Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı” öncesinde minik öğrencilere kumbara dağıtıldı.

KOCAELİ 30.09.2021, 10:17
Minik öğrencilere 7 bin 500 kumbara dağıtıldı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatıyla ilçede ilk defa düzenlenecek olan “Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı” öncesinde minik öğrencilere kumbara dağıtıldı.

Kartepe Belediyesi tarafından 01 -10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan “Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı” hazırlıklarında sona gelindi. Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri kitap fuarının tanıtımı kapsamında ilçe genelinde bulunan 31 ilkokulda Kartepeli miniklere 7 bin 500 kumbara ve broşür dağıtırken, 25 ortaokulda ve 13 lise de fuarın tanıtımı yapıldı. Fuar hakkında açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kartepemiz’de ilk defa çocuk kitap fuarı düzenliyoruz. Bütün hemşehrilerimizi bu fuara bekliyorum. Ülkemizin, ilçemizin geleceği gençlerimizdir, onların daha iyi eğitim almaları, hayata hazır hale gelmeleri aileleri için olduğu kadar bizim için de birinci önceliktir. Düzenleyeceğimiz kitap fuarı ile miniklerimizin bakış açılarını genişletmek istiyoruz. Yeni ufuklar Kartepeli minikleri kitap fuarında bekliyor” dedi.

Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı’nın daha geniş kitlelere ulaşması daha fazla çocuğun faydalanması için yapılan tanıtımlarda şehir merkezinde Kartepe’nin yeni kahramanları Kiraz ile Kestane tarafından miniklere çeşitli hediyeler verilerek fuara davet edildi.

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