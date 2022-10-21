Minik kitapseverler kütüphanede öğreniyor

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde hizmete açılan Başiskele Çocuk Kütüphanesi minik kitapseverleri ağırlıyor.

Başiskele Serdar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı içerisinde hizmete açılan ve her yaştan minik kitapsevere hitap edecek kitaplarla büyük beğeni ve ilgi toplayan Başiskele Çocuk Kütüphanesi, son olarak Kartepe ilçesinden Türk Fransız Kardeşlik İlkokulu öğrencilerini ağırladı. İlk kez bir çocuk kütüphanesini ziyaret etme imkanı bulan çocukların da olduğu 28 kişilik öğrenci grubu, öğretmenlerinin rehberliğinde kitap okuma etkinliği yaptı. Ayrıca minik öğrenciler öğretmenlerinin verdiği araştırma ödevlerini de kütüphanede yapma fırsatı buldu. Minikler, hem keyifli vakit geçirip hem de kütüphane kurallarını yaşayarak öğrendi.

31 okuldan 2 bin 450 ziyaretçi

Geleceğin hazinesi olarak görülüp çocuklara armağan edilen Başiskele Çocuk Kütüphanesi’ni hizmete açıldığı 23 Ağustos 2021’den itibaren 31 ayrı okuldan yaklaşık 2450 öğrenci ziyaret ederek kütüphaneden faydalandı.