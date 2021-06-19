Minik güreşçiler milli takım yolunda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un minik güreşçileri, milli takım seçme müsabakalarında başarılı sonuçlar elde etti.

Antalya’da yapılan 11-13 yaş Minikler Güreş milli takım kamp seçmelerinde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Muhammet Şehit Yavuz 48 kiloda altın, Ahmet Ali Gül 30 kiloda gümüş madalya kazanarak kürsüde yer aldı. 30 kiloda mücadele eden Alihan Metin ise 5. olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Başarılı sporcular elde ettikleri sonuçlar ile katıldıkları seçmelerden milli forma ile döndü. Türkiye’nin dört bir yanından katılan 65 takım arasında başarı elde eden mavi beyazlı minikler takımı, Türkiye 5. olarak seçmeleri tamamladı.