Minik Barış’tan Hürriyet’e teşekkür

13 yaşındaki Derinceli Barış Altun, kendisine tedavi masraflarını karşılamak üzere el emeği ürünlerini satması için stant temin eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ’Langerhans hücreli histiositoz’ hastalığıyla mücadele eden 13 yaşındaki Derinceli Barış Altun’a, el emeği ürünlerini satabileceği temin etti. Yaklaşık 2 aydır stantta el emeği ürünlerini görücüye çıkaran minik Barış Başkan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Barış’a İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, annesi Nesrin Çetin ve manevi teyzesi Gül Ayşe Ünsal eşlik etti.

İzmit Belediyesi standında el emeği bilekliklerini satarak elde ettiği geliri tedavi ve eğitim masrafları için kullanan Barış, Hürriyet’e desteklerinden ötürü teşekkür etti. Hürriyet minik Barış’a isminin yazılı olduğu 41 numaralı Kocaelispor forması ve futbolcuların imzasının yer aldığı Beşiktaş formasını hediye etti. Ayrıca Nutuk ve Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitaplarını da hediye eden Hürriyet, ihtiyaçları doğrultusunda ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.