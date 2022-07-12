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Mimar Sinan Üst Geçidine 180 ton kaydırmaz asfalt serildi

Mimar Sinan Üst Geçidine su geçirmez ve kaydırmaz özelliklere sahip 180 ton asfalt serildi.

KOCAELİ 12.07.2022, 09:50
Mimar Sinan Üst Geçidine 180 ton kaydırmaz asfalt serildi

Mimar Sinan Üst Geçidine su geçirmez ve kaydırmaz özelliklere sahip 180 ton asfalt serildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, her gün on binlerce vatandaşın kullandığı Mimar Sinan Yaya Üst Geçidinin bakım ve onarım çalışmalarında son aşamaya geldi. Bu bağlamda, üst geçidin zeminine su geçirmez ve kaydırmaz özelliklere sahip 180 ton asfalt serildi. Mekanik çelik kısımlarında kumlama ve paslanmaz boyama işlemi de çalışma dahilinde tamamlanırken, zemininin de asfaltlanmasıyla Mimar Sinan Üst Geçidi güzel bir görüntüye kavuştu.

2009 yılında inşa edilen ve D-100 Karayolunun İzmit geçişi üzerinde bulunan Mimar Sinan Yaya Üst Geçidi’nde her iki yönde çift taraflı iniş-çıkış yapılabilen yürüyen merdivenler bulunuyor. Ayrıca asansörün yer aldığı yaya üst geçidinde estetik görünümleri ile dikkat çeken LED aydınlatma ekipmanları da yer alacak.

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