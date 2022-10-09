Milli İrade Meydanı’nda temel demir imalatı yapıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde cazibe merkezi olması beklenen Milli İrade Meydanı’nda temel demir imalatına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın "İzmit meydana çıkacak" sloganıyla duyurduğu Milli İrade Meydanı projesinde çalışmalar sürüyor. Temel demir imalatına başlanan meydanın, kazı ve zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 50 bin metrekare büyüklüğe sahip Milli İrade Meydanı’nın bin metrekarelik kısmında temel demir imalatına başlandı. Alanın diğer yerlerinde ise kazı ve zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Cazibe merkezi olacak

Tamamlandığında bölgenin cazibe merkezi olması beklenen Milli İrade Meydanı projesinde toplam 2 bin 796 metrekare tek katlı kapalı alan inşa edilecek. Alan içerisinde 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yer alacak.