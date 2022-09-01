Milli İrade Meydanı’nda çalışmalar başlıyor

Yeni Milli İrade Meydanı Projesi için inşa çalışmalarına başlanıyor. Meydandaki otopark, proje çalışmaları çerçevesinde kullanıma kapandı.

İlgili firmaya yer teslimi yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, rahat bir inşaat çalışma alanı oluşması ve vatandaşların güvenliği için meydanın etrafını bariyerler ile kapatmaya başlıyor. Meydanın etrafının kapatılmasının ardından inşa çalışmalarına hızlı şekilde başlanacak. Tamamlandığında modern yapısı ve ferah ortamı ile bölgenin cazibe merkezlerinden birisi haline gelecek olan Yeni Milli İrade Meydanı’nın çalışmaları, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı denetimi çerçevesinde gerçekleştirilecek. Çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağı meydandaki otopark, proje çalışmaları dahilinde kapatılıyor. Proje çerçevesinde inşa edilecek olan yeni otopark tamamlandığında vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yaklaşık 50 bin metrekare büyüklüğe sahip alanda yapılacak proje bölgenin cazibe merkezi olacak. İçerisinde değişebilir ve yenilenebilir olarak öngörülen, öğrenme, paylaşma ve hareket fonksiyonlarına hizmet eden toplam 2 bin 796 metrekare tek katlı parçalı kapalı alan inşa edilecek. Alan içerisinde ayrıca 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapıları yer alıyor.

Alanda ayrıca 14 bin 800 metrekare toplanma alanı, kuru havuz, 13 bin 50 metrekare içerisinde doğal amfi oturma alanları, çocuk parkı, açık oyuncak alanı, açık sergi alanı da bulunan yeşil alan, 11 bin 140 metrekare 350 araçlık açık otopark bulunuyor.