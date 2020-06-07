Milli Egemenlik Caddesi yenilendi

Körfez Belediyesi tarafından Yarımca Sanayi Sitesi’nin de içinde yer aldığı Milli Egemenlik Caddesi’nde asfalt yenileme çalışması başlatıldı.

Körfez Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan asfalt seferberliği sürüyor. Yarımca Sanayi Sitesi’nin de içinde yer aldığı Milli Egemenlik Caddesi’nde asfalt yenileme çalışması yapıldı. Asfalt dökümü öncesinde Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğnidemir ile birlikte incelemelerde bulundu ve bilgi aldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin marifetiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında 500 ton asfalt döküleceğini belirten Başkan Şener Söğüt “Bölgenin yoğun olarak kullandığı caddede deforme olan yolu yenilemek için çalışmalarımız başladı. İlk olarak asfaltı kaldırdık ve hemen ardından ise asfalt serim işlemlerini tamamlıyoruz. Sadece bu caddemizin yenilenme çalışması için 500 ton asfalt serimi gerçekleştireceğiz. Ayrıca sanayi sitemiz içerisinde yer alan ara bağlantı yollarında da yenileme çalışmamız olacak. Onu da kısa sürede tamamlayacağız. Milli Egemenlik Caddesi’nde olduğu gibi ilçemiz genelinde de inşallah asfalt çalışmalarımızı belirlenen program dahilinde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Körfez Belediyesi tarafından, kentte bulunan eğitim kurumları, kamu binaları, sağlık ocakları, parklar, ve vatandaşların kullandığı tüm ortak alanlarda detaylı temizlik çalışmalarının yanı sıra dezenfekte çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında dezenfekte işlemini kendilerinin gerçekleştirmesi için esnaflara hijyen seti dağıtıldı.