Milletvekili Cemil Yaman’dan Başkan Özlü’ye Ziyaret

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü’yü ziyaret etti.

Başiskele’de 2021 yılını “Gençlik Yılı” ilan ederek gençlere yönelik çalışmalarıyla ön plana çıkan belediye başkanı Mehmet Yasin Özlü, geçen yılın Kasım ayında Ankara’da gerçekleştirilen gençlik festivalinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildi. Bu kapsamda Başkan Mehmet Yasin Özlü son olarak Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ı belediyede misafir etti. Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Cemil Yaman, Genc-i Âlâ Projesi adına ve aldığı ödül dolayısıyla belediye başkanı Mehmet Yasin Özlü’yü tebrik etti.

Başkan Özlü de nazik ziyaretleri ve desteklerinden dolayı Milletvekili Cemil Yaman’a teşekkürlerini iletti.