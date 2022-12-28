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MHP ve BBP’den birlik beraberlik vurgusu
Kocaeli’de yeni atanan MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli yönetimi bir araya geldi. Yapılan görüşmede iki parti arasında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
KOCAELİ 28.12.2022, 16:01
Kocaeli’de yeni atanan MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli yönetimi bir araya geldi. Yapılan görüşmede iki parti arasında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
Kocaeli Alperen Ocakları ve BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil ve Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanı Cüneyt Engin; yeni atanan MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ile bir araya geldi. Demirbaş’a yeni görevinde başarılar dilenirken yapılan görüşmede iki parti tarafından da birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.