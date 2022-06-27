Mezarlıklarda bayram temizliği

Körfez Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda bakım çalışmaları başlattı.

Körfez Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla şehir merkezinde bulunan mezarlıklarda bakım ve düzenleme çalışmalarına hız verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla birlikte mezarlık içlerindeki yabani otlar temizlenirken, kurumuş dallar da toplandı. Yetkililer, mezarlıklarda gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha iyi bir ortamda gerçekleştirileceğini ifade etti.