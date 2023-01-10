Metehan Küpçü: "Yeni yüzyılımızı içinden çıkılamayacak bir yönetimle idare etmeyi planlıyorlar"

Yaklaşan seçimler öncesi 6’lı masanın tutumunu eleştiren BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, "Yaklaşan seçimlerde, genel başkanların ülkeyi nasıl yönetmeye talip olduklarını hep beraber takip ediyoruz. Bir taraf, yerli ve milli kadrolarla yeni yüzyıla hazırlanırken, bir taraf yabancı danışmanlarla, genel başkanları seçilecek cumhurbaşkanının iradesini ipotek altına alma hayaliyle, yeni yüzyılımızı adeta koalisyon hükümetlerinde olduğu gibi, içinden çıkılamayacak bir yönetimle idare etmeyi planlıyorlar" dedi.

Alperen Ocakları ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, gündeme dair açıklamalarda bulundu. "Büyük Birlik Partisi bu kentin teminatıdır" diyen Küpçü, "Milletimizin partimize, buna paralel olarak sahip çıkması bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Evet bizler, diğer siyasi partiler gibi mücadele etmiyoruz. Bizler, kendi refah yaşamlarımızdan fedakarlık ederek, milletimizin her derdiyle dertlenen kadrolara sahibiz. Bunun da karşılığını görüyoruz. Bu sebeple bütün Kocaelili hemşehrilerimize minnetrarız. Bugün Alperen Ocaklarımız, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde, her gün binlerce kardeşimize ücretsiz yemek ikram ediyor. Onlara sıcak ve huzurlu bir ortamda, ders çalışabilecekleri ve eğlenebilecekleri ortam sağlıyor. Ayrıca İzmit, Derince ve Başiskele ilçe ocaklarımızda, liseli kardeşlerimize ücretsiz öğle yemeği ikram ediliyor. Buraların bütün masraflarını, tamamen gönüldaşlarımız ile karşılamaktayız. Bizim gerçekleştirdiğimiz faaliyetler, vatana ve millete aşık olamayanların anlayabileceği davranışlar değildir. Bizler kazançlarımızın yatırımını maddi olarak kenara koyan değil, yarınlarımızın sahibi gençlerimize destek olarak yarınlarımızı inşa etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Seçilecek cumhurbaşkanının iradesini ipotek altına almaya çalışıyorlar"

Yaklaşan seçimler öncesi 6’lı masanın tutumuna da eleştirilerde bulunan Metehan Küpçü, "Yaklaşan seçimlerde, genel başkanların ülkeyi nasıl yönetmeye talip olduklarını hep beraber takip ediyoruz. Bir taraf, yerli ve milli kadrolarla yeni yüzyıla hazırlanırken, bir taraf yabancı danışmanlarla, genel başkanları seçilecek cumhurbaşkanının iradesini ipotek altına alma hayaliyle, yeni yüzyılımızı adeta koalisyon hükümetlerinde olduğu gibi, içinden çıkılamayacak bir yönetimle idare etmeyi planlıyorlar. Yeni yüzyılımızda artık, yüce Türkiye Cumhuriyeti’nin bu şekilde yönetilemeyeceği açık bir şekilde ortadadır. Necip milletimiz kimin ne yapmak istediğini çok iyi görüyor ve izliyor. Seçimlerde, yüce Türk milleti hak edene hakkını verecektir, bu konuda hiç şüphe yoktur. Yeni yüzyılımızın, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını canı gönülden diliyoruz" ifadelerini kullandı.