Mete Yarar ve Adem Metan, Başiskele’de gençlerle buluştu

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar ve radyo programcısı Adem Metan, Başiskele Belediyesi’nin düzenlediği söyleşide gençlerle bir araya geldi.

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen "Ne Söylüyor?" programının konuğu, Mete Yarar ve Adem Metan oldu. Başiskele sahilinde gerçekleştirilen etkinliğe gençler ilgi gösterdi.

"Hiç duydunuz mu?"

Türkiye’nin savunma sanayiinde ilerlediğine değinen Yarar, "Ukrayna-Rusya Savaşı bize şunu da gösterdi; Türk savunma sanayi, eğer böyle yüksek ilerleme kaydetmeseydi bizim de işimiz çok zordu. Ülkemizin 1974’te yaptığı Kıbrıs Harekatı sonrası uygulanan ambargolar nedeniyle savaş uçaklarımızı kaldıramadık. Pakistan’dan yakıt aldık, Libya’dan mühimmat aldık; ancak öyle harekatı sürdürebildik. 2016 yılından itibaren yaptığımız sınır ötesi harekatların büyüklüğü, Kıbrıs Harekatı’nın 10 katı daha büyüklükte operasyonlar icra edildi. Hiç duydunuz mu? Yakıt ve mühimmat sorunu dolayısıyla kaldıramadığımız bir uçak oldu mu? Hiç mühimmatımız bitti diye, bize şu ülkeden bu ülkeden yakıt veya mühimmat geldi haberleri duydunuz veya gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.

"Terörle mücadeleye harcanan para 2 trilyon dolar"

Terörle mücadelenin kanayan yara olduğunu belirten Mete Yarar, "Terör yüzünden, insan kayıplarımızın, şehit ve gazilerimizin hesabını tutmak mümkün değil. Onu ayrı bir yere koyuyoruz. Hepsini rahmet ve büyük bir minnetle anıyoruz. İçişleri Bakanlığı bununla ilgili çok önemli kişileri toplayarak bir hesaplama yaptı. Terör olayları, terörle mücadele dolayısıyla kaybettiğimiz paranın miktarı 2 trilyon dolar. Yani bu ülkeyi sıfırdan bir daha kurar, bir daha yapardınız. Bunun hesabını soracaklarına eften püften şeylerle ülke gündemini meşgul ediyorlar. Ama Anadolu insanı bunları konuşuyor, bunların hesabını yapıyor. Ülkemizin bu terör belasından nasıl kurtulacağını konuşuyor" dedi.

"Sosyal medyalarımız, nüfus cüzdanımız olmaya başladı"

Mete Yarar’ın ardından sahneye çıkan Adem Metan, sosyal medyayı ele aldı. Metan, "Son zamanlarda bizim nüfus cüzdanımız, kimliğimiz sosyal medyalarımız olmaya başladı. Neden? Çünkü burada paylaştığımız, beğendiğimiz her şey bizim bir dijital imzamız. İnsanlar artık bizi buna göre beğeniyorlar. İnsanlar bizi işe alacakken bunları da ön planda tutuyorlar. Dolayısıyla bu sosyal mecraları kullanırken pek dikkatli olamıyoruz. Birçok şirket eleman alımı sırasında sosyal medya hesaplarına bakmaya başladı. Profilinde toplum ahlakına uygun olmayan, toplum kurallarını ihlal etmiş, ahlaki davranışları sınırı aşmış insanları işe almamaya başlıyorlar" diye konuştu.

"Dünyada dijital savaş başladı"

Gelişen teknoloji sayesinde herkesin birer gazeteci sayıldığını söyleyen Metan, "Medya, hayatımızın her yerinde var. Artık hepimiz birer gazeteci sayılırız. Çünkü hepinizin elinde birer telefon var. Herkes fotoğraf veya video çekip, üzerine bir yazı yazarak bölgesindeki olumlu ya da olumsuz durumları paylaşabiliyor. Fakat yeni bir sosyal medya düzenlemesi geliyor. Çünkü devletler bu sosyal mecraları kendilerine bir tehdit unsuru olarak görmeye başladılar" şeklinde konuştu. Yarar, "Dünyada dijital bir savaş başladı. Türkiye buna ne kadar hazır? Buna bizler ne kadar ayak uydurabiliriz? Bunu ancak bizim global şirketlerimiz daha liyakatli ve yetenekli insanları aldıklarında görmeye başlayacağız" diye konuştu.