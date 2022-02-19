Metavers’te zengin olmak mümkün

Dünyada metaverse yapılan yatırımların en fazla olduğu ülke olan Türkiye’de, yatırım yapanlara ünlü oyun şirketi Wider Games’ten yol gösterici ve kazandıracak tavsiyeler geldi.

Yeni dünya olarak adlandırılan Metaverse’e ilgi her geçen gün artıyor. Büyük şirketlerin pek çoğunun Metavers’teki yerini almış durumda olduğu görülüyor. Dünyanın en büyük bankalarından biri olan JP Morgan bir ofis açarak yeni dünyaya adım attı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına giriş yapan ve dünya üzerinde toplam 73 ülkede faaliyet gösteren Wider Games, Metevarse katılımcılarına destek sağlamak amacıyla yeni projeler ve programlar geliştirdi. Şirket, bu sayede kullanıcılarına kolaylık sağlama olanağı sunmaya başladı. Geliştirilen bu programlarla beraber kullanıcılar hedefledikleri ve hayal ettiklerini üreterek kendilerini büyütmüş ve geliştirmiş oluyor.

Şirket, geliştirdiği projelerle kişiye özel NFT oluşturarak sonsuz seçenekler sunuyor. Bir başka ifadeyle, benzersiz dijital varlık oluşturmaya olanak tanıyan Wider Games, blok zincir teknolojisine sahip token elde etmeyi de sağlıyor. Video, müzik, sanat veya koleksiyonlar gibi benzeri olmayan dijital varlıkların sahipliğini temsil eden benzerlik varlıklar anlamına gelen NFT, kişiye özel olup yalnızca kişinin kendisinde bulunuyor. Kullanıcılar, NFT oluşturabilmek için Wider Games web sitesine kaydolup istediği görseli siteye yükleyebiliyor.