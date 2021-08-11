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Mesire alanlarında temizlik çalışmaları

Gebze Belediyesi ekipleri, ilçenin mesire alanlarında insanlar tarafından atılan atıkları toplayarak çevrenin kirlenmesinin önüne geçti.

KOCAELİ 11.08.2021, 16:18
Mesire alanlarında temizlik çalışmaları

Gebze Belediyesi ekipleri, ilçenin mesire alanlarında insanlar tarafından atılan atıkları toplayarak çevrenin kirlenmesinin önüne geçti.

Gebze’de evsel atıkların kaldırılması, cadde ve sokakların düzenli aralıklarla çöplerden arındırılması çalışmalarını aksatmadan sürdüren Gebze Belediyesi ekipleri, mesire alanlarında da temizlik çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Gebze’nin muhtelif ormanlık ve mesire alanlarında cam ve diğer atıkların temizlenerek olası bir yangın riskini önlemek için tedbir alan Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri; doğaya zarar verebilecek cam, şişe ve benzeri atıkların gelişigüzel atılmaması ve çevrenin korunması için vatandaşlara çağrıda bulundu.
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