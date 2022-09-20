Mesire alanı ve parklar için zabıta ekibi kuruldu

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde mesire alanları ve parklarda vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için bir ekip kuruldu.

Vatandaşlardan gelen talep üzerine harekete geçen Zabıta Müdürlüğü, parklar ve mesire alanlarında çocuklar ve ailelerin güvenliğini sağlamak için yeni bir ekip kurdu. İlçedeki mesire alanları ve parklarda devriye gezen ekipler, huzur ve güvenliğin yanı sıra vatandaşlardan gelen öneri, talep ve şikayetleri de çözüme kavuşturmak için belediyenin birimleri ile koordineli çalışıyor.