Mehteran takımından sürpriz etkinlik

Kocaeli’deki bir AVM’de alışveriş yapmak için içeride olan vatandaşlar, sürpriz bir mehter takımı etkinliğiyle karşılaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bando ve mehteran takımı kent genelinde anlık sürpriz etkinlikler düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı daha önce Ormanya kamp alanında kampçılara sürpriz bir etkinlik düzenlemişti. Şimdi de Kocaeli’deki AVM’lerden birinde sürpriz bir etkinlik düzenlendi. Vatandaşların şaşkın bakışları içerisinde alışveriş merkezine giren mehteran takımı alan içerisinde marşlar seslendirdi. Alışveriş için gelen vatandaşlar mehteran takımını karşılarında görünce büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.