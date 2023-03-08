Mehmet Ali Paşa’da 7. binanın yıkımı da tamamlandı

Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak arasında kalan ve kamulaştırma çalışmaları tamamlanan binalarda yıkım işlemleri sürüyor. İzmit Belediyesi ekipleri, Emin Sipahi Sokak’ta bulunan ve kamulaştırma işlemleri tamamlanan 3 katlı binayı da yıktı.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde yıllar sonra çözüme kavuşturulan kamulaştırma sorununun ardından İzmit Belediyesi başlattığı yıkım çalışmalarına devam ediyor. Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak arasında kalan binaların kamulaştırma işlemleri sonrasında yıkımlar planlı şekilde ilerliyor. Son olarak geçtiğimiz gün Emin Sipahi Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın yıkım işlemi gerçekleştirildi. Yıkılan 7’inci binanın moloz kaldırma çalışmaları sürüyor. Sokakta bulunan 3 binanın da yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki haftalarda yıkılması planlanıyor.