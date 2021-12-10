Mavi, yeşil Başiskele’nin en güzel fotoğrafları belli oldu

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen "4 Mevsim Başiskele” temalı Mavi Yeşil Başiskele 6. Geleneksel Fotoğraf Yarışması’nın neticeleri açıklandı.

Başiskele’nin doğal, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla Başiskele Belediye tarafından düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışmasında kazanan fotoğraflar belli oldu.

Yoğun başvuru

Türkiye genelinden amatör ve profesyonel fotoğrafçıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, jüri üyeleri dereceye giren fotoğrafları zorlu bir sürecin ardından belirledi. Mavi Yeşil Başiskele’nin eşsiz doğal güzelliklerini, kent yaşamını ve tarihi dokusunu kendi bakış açılarından objektiflerine yansıtan fotoğraf tutkunları ilçeyi en güzel ve sanatsal bir şekilde tanıtmak için kıyasıya yarıştılar. Fotoğraf yarışmasında birbirinden güzel 660 fotoğraf yarıştı.

Kocaeli’nin usta fotoğraf sanatçıları İbrahim Şahin, Kemal Kaya, Erhan Saraloğlu ve İsmail İkiz’in yanı sıra Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Sema Arat, önceki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ömer Polat ve Başiskele Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Çelikiz jüri koltuğunda yer aldılar.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 1. “Ada Park” fotoğrafı ile Alaeddin Koç, 2. “Yüzme Havuzu” fotoğrafı ile Esengül Alıcı, 3. ise “Skate Park” fotoğrafı ile Adem Türkel oldu. Yarışmada birinci seçilen fotoğrafın sahibi 7000 TL, ikincisi 5000 TL, üçüncüsü ise 3000 TL ödül almaya hak kazandılar.

Yarışmada seçici kurul, 55 güzel fotoğrafı da sergilemek için seçti. Sergileme için seçilen her bir eser için 200 TL verecek olan Başiskele Belediyesi, ödül töreni ve sergi tarihini yakın zamanda eser sahiplerine ve kamuoyuna duyuracak. "4 Mevsim Başiskele” temalı Mavi Yeşil Başiskele 6. Geleneksel Fotoğraf Yarışması’nda ödül almaya hak kazananlar https://www.basiskele.bel.tr/galeri/0/52/1/6-geleneksel-fotograf-yarismasi linkinden sonuçları öğrenebilecekler.