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Mavi Bayraklı sahiller kontrol altında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Mavi Bayraklı plajlar başta olmak üzere sahillerde göreve başladı.

KOCAELİ 02.07.2022, 09:49
Mavi Bayraklı sahiller kontrol altında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Mavi Bayraklı plajlar başta olmak üzere sahillerde göreve başladı.

Deniz sezonunun açılmasıyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Mavi Bayraklı plajlarda ve sahillerde göreve başladı. Sahillerde devriye dolaşan zabıta ekipleri, çadır kurulumuna ve mangal yakılmasına izin vermiyor. Zabıta ekipleri, plajlarda yasak olan çadırlara müdahale ederek yerlerinden kaldırıyor. Ayrıca sahillerde mangal ve semaver yakılmasına izin vermiyor. Sahillerde seyyar satıcı, kaçak şezlong ve şemsiye satılıp kiralanmasına da müsaade etmiyor.

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