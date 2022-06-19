Mavi bayraklı plajlarda ilk yardım timi görev başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mavi bayraklı plajlarda boğulma olaylarına karşı ekibini hazırladı. Vatandaşların güvenli bir ortamda denize girebilmeleri için mavi bayraklı 7 plajda hem cankurtaran hem de sağlık hizmeti sunuluyor.

Deniz sezonunun açılmasıyla plajlarda Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ambulans Birimi, Mahalli Afet Gönülleri MAG, Yedi Tepe Üniversitesi (YÜDAK), Kocaeli Yüzme Kulübü ve Gönüllü İtfaiyeciler ile ortaklaşa yürütülen çalışma ile vatandaşlara cankurtaran ve sağlık hizmeti veriliyor.

Plajlarda ve suda ve oluşabilecek kazalara anında müdahale eden cankurtaranlar, vatandaşı denizden çıkarttıktan sonraki ilk müdahale Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı sağlık personeli tarafından gerçekleşiyor. Boğulma vakalarının yanı sıra güneş çarpmasına bağlı rahatsızlık, tansiyon ve kan şekeri ölçümleri, oluşabilecek kesi ve yaralanmalara karşı da sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapıyor. Daha sonra vakanın durumuna göre vatandaş hastaneye götürülüyor.