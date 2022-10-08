Mavi ambulanslar 41 bin 850 hastaya hizmet verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulans birimi, bu yıl içerisinde yatalak ve yürüyemeyecek haldeki 41 bin 850 hastaya hizmet sundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek adına gece gündüz görev yapan Hasta Nakil Ambulanslarının sayısını 30’a çıkarttı. Büyükşehir 7 adet daha tam teşekküllü ambulansı filosuna kattı. Zorlu geçen hava şartlarında hasta nakil hizmetini daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmek adına da 7 araçtan 4’ü 4x4 özelliğine sahip. Bu yılın ocak ve ekim ayları arasında yatalak ve yürüyemeyecek haldeki 41 bin 850 hastaya ambulans nakil hizmeti sunuldu. 30 mavi ambulansın 148 personelle hizmet verdiği çalışmada, hasta vatandaşların evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına, tedavileri bitince yine evlerine ulaştırılması sağlandı. Hasta vatandaşların ve yakınlarının büyük memnuniyetini kazanan örnek çalışma Kocaeli’nin genelinde yürütüldü.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hasta Nakil Ambulans Birimi ile İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) yaz sezonu boyunca koordineli şekilde çalıştı. Ekipler halk plajlarındaki boğulma ve yaralanma vakalarına acil müdahalede bulunup, ardından vatandaşı hastaneye nakletti. Şehir içi ve il dışı olmak üzere ambulans hizmeti sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli il sınırları içerisinde sunulan tüm hizmetler ücretsiz olup, il dışlarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile belirtilen fiyat tarifesi uygulanıyor. Bu yılın ilk 9 ayında 883 il dışı hasta nakil hizmeti verildi. Ayrıca Kocaeli il sınırlarında gerçekleşen 12 trafik kazasına da müdahale edildi. Hasta Nakil Ambulans Hizmeti Kocaeli il sınırları içerisinde tüm etkinliklerde de görev alıyor. 2022 yılında spor müsabakalarında, konser, çeşitli tatbikatlarda ve yaz döneminde Kandıra sahillerinde bin 850 ek görev hizmeti verildi.