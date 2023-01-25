Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği’nden dev ortaklık

Başkanlığını Nuket Özcan’ın yaptığı Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi, Satış-pazarlama fuarı Property Expo İstanbul ile iş birliği yaparak gücüne güç kattı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kurucu Üst Birlik Başkanı Nuket Özcan, “Alanında uzman ve dünya çapında marka olmuş kurumsal firmalardan destek alıyoruz. Property Expo, bu anlamda bizlere çok büyük bir güç katacak" dedi.

Kocaeli’de girişimci kadın kooperatiflerini bir araya getirmek için üst birlik olarak kurulan ve Türkiye’nin en büyük kadın girişimci birliği haline gelen Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, e-ticaret üzerinden dünya pazarındaki gücüne güç katmaya devam ediyor. Daha önce Migros ve Taze Direkt ile anlaşma yapan Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi, şimdi de İstanbul’da 3 bin 500 metrekare alana kurulu, yılın 365 günü açık, 40’tan fazla proje ile gayrimenkul ve yatırıma dair tüm hizmetlerin tek çatı altında toplandığı Property Expo İstanbul ile iş birliği yaptı. Kurucu Üst Birlik Başkanı Nuket Özcan ve Property Expo İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Süngü ile bir araya gelerek, işbirliğinin detaylarını konuştu.

“Girişimci kadınlarımızın hep yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz”

New York’tan Dubai’ye yatırımcıların istek ve ihtiyaçlarına uygun her segmentten projenin sergilendiği Property Expo’nun, kadın girişimcilerin gücüne güç katacağını ifade eden Üst Birlik Başkan Nuket Özcan, “Kurulduğumuz günden bu yana şehrimiz ve bölgemiz başta olmak üzere girişimci kadınlarımızın hep yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Bu amaçla alanında uzman ve dünya çapında marka olmuş kurumsal firmalardan destek alıyoruz. Property Expo, bu anlamda bizlere çok büyük bir güç katacak” dedi.