banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
Joshua King ilk golünü kaydetti
Joshua King ilk golünü kaydetti

Marmara Depremi’nin 23. yılı sergi ile anıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Depremi’nin yıldönümü dolayısıyla Fevziye Cami önünde deprem sergisi açtı.

KOCAELİ 16.08.2022, 14:09 16.08.2022, 14:12
Marmara Depremi’nin 23. yılı sergi ile anıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıldönümü dolayısıyla Fevziye Cami önünde deprem sergisi açtı. Depremden korunma, depreme dair bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla açılan deprem sergisine vatandaşlar ilgi gösterdi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın açtığı sergide, depremin etkilediği hayatlar ve yıkılan binaların yer aldığı fotoğraflar sergilendi.

Stantta Büyükşehir, deprem ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmaları içeren ‘Deprem Eğitim Kitapçığını’ vatandaşlara, ‘Toprakla Deprem Bilinci’ başlıklı bilgilendirme kitapçığını da çocuklara verdi.

#Fevziye Cami #Kocaeli #deprem #marmara
Yorumlar (0)
26°
açık