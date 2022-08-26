Manuş Baba Kocaeli’de sevenleriyle buluşacak

Gölcük Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümünde düzenleyeceği konserle Manuş Baba’yı hayranları ile buluşturacak.

Gölcük Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılında düzenlenecek konserde Manuş Baba sahne alacak. Zafer Bayramı coşkusunu arttıracak konser, 2 Eylül Cuma günü saat 21.00’da düzenlenecek. Konserde sahne alacak ünlü müzisyen Manuş Baba, en güzel şarkılarını Gölcüklüler için seslendirecek. Zafer Bayramı’nın 100. yılında Gölcük’te çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler 30 Ağustos Salı günü 10.30’da Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde kutlama töreniyle başlayacak. Tören sonrasında 13.00’da Gölcük Belediyesi tarafından kurulacak çocuk oyun gruplarında çocuklar doyasıya eğlenecek.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, vatandaşları etkinliklere ve Manuş Baba konserine davet etti.